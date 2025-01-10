Новосибирцы нашли ответственных за нехватку мест в роддомах: обвиняют иностранцев

«Я в Стамбуле попала в больницу, была там без путевки, билеты на самолет и номер в гостинице сами оплачивали. Так за один день нахождения приличную сумму выставили, а у нас в РФ бесплатно иностранцам даже рожать», — поделилась опытом Татьяна Ш.