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Новосибирцы нашли ответственных за нехватку мест в роддомах: обвиняют иностранцев

НОВОСИБИРСК, 10 января, ФедералПресс. Новосибирцы пожаловались, что большое количество иностранных граждан в родильных домах приводит к недостатку койко-мест. Об этом горожане пишут в комментариях на дзен-канале «Сибирские ссылки».

Источник: Reuters

«У меня знакомая не могла перед родами лечь в роддом на сохранение, что был переполнен, много мигранток. А потом власти орут: рожайте больше. А где?» — пишет Светлана Л.

Посетители предлагали в том числе перенимать опыт других государств.

«Во-первых, как в США — запретить въезд беременным женщинам! Гражданство РФ давать по гражданству матери, а не по месту рождения», — считает один из пользователей.

Сибиряки поднимали и вопрос об оплате услуг роддомов теми, кто не отчисляет налоги в России.

«Я в Стамбуле попала в больницу, была там без путевки, билеты на самолет и номер в гостинице сами оплачивали. Так за один день нахождения приличную сумму выставили, а у нас в РФ бесплатно иностранцам даже рожать», — поделилась опытом Татьяна Ш.

Некоторые читатели обратили внимание, что проблема касается не только роддомов.

«И мест в детском саду не хватает, и в школе классы переполнены», — отмечает Галина А.

Участники дискуссии высказывали в том числе инициативы обратиться к федеральному центру за помощью в решении проблемы.

«Сообщить на сайт президента, что в Новосибирске нет условий для рождения детей», — настаивает Елена.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как жительница Новосибирска написала в соцсетях обращение к губернатору региона Андрею Травникову о том, что роженицы-иностранки захватили роддома в городе и мест катастрофически не хватает. Многие жители города тогда поддержали в соцсетях это заявление.