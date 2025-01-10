Задело легкое и печень. Врачи были в шоке, когда узнали почему мужчина не обращался за помощью после ножевого ранения

Необычный пациент поверг в шок врачей из Балаково Саратовской области. 53-летний мужчина еще 2 января прогуливался возле городской новогодней елки, когда компания подростков ударила его ножом или подобным заостренным предметом. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на Балаковскую горбольницу, пострадавший решил не вызывать медиков, а «отлежаться». Надеялся «само пройдет».
— Поздним вечером, 5 января, в приемный покой Балаковской горбольницы пришел 53-летний мужчина. Он пожаловался на сильную одышку, боли в животе и повышение температуры. Проведенное диагностическое КТ обследование не только подтвердило наличие у мужчины проникающего ранения, но и показало, что раневой канал задел правое легкое, диафрагму и печень, — пишут журналисты телеканала.
Такие ранения характерны сильным кровотечением, поэтому с операцией медлить было нельзя. В ночь на Рождество мужчине провели необходимые манипуляции и спали жизнь. Сейчас он в реанимации, а полиции сообщили об обстоятельствах получения ранения.