Задело легкое и печень. Врачи были в шоке, когда узнали почему мужчина не обращался за помощью после ножевого ранения

Такие ранения характерны сильным кровотечением, поэтому с операцией медлить было нельзя. В ночь на Рождество мужчине провели необходимые манипуляции и спали жизнь. Сейчас он в реанимации, а полиции сообщили об обстоятельствах получения ранения.