В Румынии зарегистрировали первый случай заражения метапневмовирусом

В уезде Бихор в Румынии зафиксирован первый случай заражения метапневмовирусом человека (HMPV), сообщила Кэлин Соня, руководитель местного управления общественного здоровья.
Это заболевание было выявлено у 67-летней женщины из города Орадя, которая не покидала страну. Анализы, проведенные в Институте Кантакузино, подтвердили диагноз.
Пациентка, которая обратилась за медицинской помощью 26 декабря, госпитализирована, изолирована и чувствует себя удовлетворительно. В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить источник заражения.
Министр здравоохранения Румынии, Александру Рафилэ, отметил, что метапневмовирус является распространенной инфекцией, ежегодно фиксируются десятки тысяч случаев заболевания в стране. Этот вирус может вызывать респираторные инфекции, особенно опасные для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом, проявляясь симптомами, такими как насморк, кашель, температура и затрудненное дыхание.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что опасности распространения метапневмовируса в России нет, однако растет число положительных тестов на вирус свиного гриппа.