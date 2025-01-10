В Румынии зарегистрировали первый случай заражения метапневмовирусом

Министр здравоохранения Румынии, Александру Рафилэ, отметил, что метапневмовирус является распространенной инфекцией, ежегодно фиксируются десятки тысяч случаев заболевания в стране. Этот вирус может вызывать респираторные инфекции, особенно опасные для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом, проявляясь симптомами, такими как насморк, кашель, температура и затрудненное дыхание.