На экраны российских кинотеатров вышла антиутопия Копполы «Мегалополис»

В первую рабочую неделю 2025 года в российских кинотеатрах выходит антиутопия «Мегалополис». Режиссером фильма стал Фрэнсис Форд Коппола, обретший мировую известность благодаря снятым им картинам «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня».
Выхода фильма пришлось ждать не одно десятилетие. Его идея появилась еще в 1980-х, но съемки несколько раз откладывались и срывались по разным причинам.
Премьера состоялась на прошлом кинофестивале в Каннах, но «Пальмовую ветвь» лента уступила нашумевшей «Аноре» с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым в главных ролях, которые недавно блистали на «Золотом глобусе» и которым сейчас прочат номинации на предстоящем «Оскаре». «Мегалополис» получил неоднозначные отзывы критиков и при бюджете $120 млн заработал всего около $14 млн.
В основе сюжета антиутопии произведение римского историка Гая Саллюстия Криспа «О заговоре Катилины». Гениальный архитектор Цезарь Катилина проектирует мегаполис будущего, который был разрушен в результате катастрофы. В его руках — уникальный материал мегалон. Грандиозным планам противостоит мэр Цицерон, чья дочь, напротив, увлекается и идеями архитектора, и им самим.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Крестные отцы: Коппола строит город будущего, Сталлоне выходит на охоту.