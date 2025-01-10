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На экраны российских кинотеатров вышла антиутопия Копполы «Мегалополис»

Источник: Известия

В первую рабочую неделю 2025 года в российских кинотеатрах выходит антиутопия «Мегалополис». Режиссером фильма стал Фрэнсис Форд Коппола, обретший мировую известность благодаря снятым им картинам «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня».

Выхода фильма пришлось ждать не одно десятилетие. Его идея появилась еще в 1980-х, но съемки несколько раз откладывались и срывались по разным причинам.

Премьера состоялась на прошлом кинофестивале в Каннах, но «Пальмовую ветвь» лента уступила нашумевшей «Аноре» с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым в главных ролях, которые недавно блистали на «Золотом глобусе» и которым сейчас прочат номинации на предстоящем «Оскаре». «Мегалополис» получил неоднозначные отзывы критиков и при бюджете $120 млн заработал всего около $14 млн.

В основе сюжета антиутопии произведение римского историка Гая Саллюстия Криспа «О заговоре Катилины». Гениальный архитектор Цезарь Катилина проектирует мегаполис будущего, который был разрушен в результате катастрофы. В его руках — уникальный материал мегалон. Грандиозным планам противостоит мэр Цицерон, чья дочь, напротив, увлекается и идеями архитектора, и им самим.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Крестные отцы: Коппола строит город будущего, Сталлоне выходит на охоту.