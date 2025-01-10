На экраны российских кинотеатров вышла антиутопия Копполы «Мегалополис»

Премьера состоялась на прошлом кинофестивале в Каннах, но «Пальмовую ветвь» лента уступила нашумевшей «Аноре» с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым в главных ролях, которые недавно блистали на «Золотом глобусе» и которым сейчас прочат номинации на предстоящем «Оскаре». «Мегалополис» получил неоднозначные отзывы критиков и при бюджете $120 млн заработал всего около $14 млн.