«Байкал-Энергия» проиграла в матче с хабаровским «СКА-Нефтяник»

Хоккеисты «Байкал-Энергии» потерпели поражение в матче с «СКА-Нефтяник» из Хабаровска. Игра состоялась в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги (6+). Матч завершился со счетом 8:3, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу «Байкал-Энергии» в соцсети «ВК» (12+).