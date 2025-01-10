«Байкал-Энергия» проиграла в матче с хабаровским «СКА-Нефтяник»

Хоккеисты «Байкал-Энергии» потерпели поражение в матче с «СКА-Нефтяник» из Хабаровска. Игра состоялась в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги (6+). Матч завершился со счетом 8:3, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу «Байкал-Энергии» в соцсети «ВК» (12+).
«Байкал-Энергия» (21) располагается на седьмом месте в турнирной таблице. Следующий матч иркутские хоккеисты сыграют с кемеровским «Кузбассом» 15 января.
Напомним, что 23 декабря состоялся матч между ХК «Байкал-Энергия» и соперниками из «Волги» в Ульяновске. Иркутяне после поражения от московского «Динамо» взяли реванш в ходе волжского вояжа. Встреча завершилась со счётом 4:8 в пользу гостей.