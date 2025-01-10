В Омске планируют масштабный снос домов для строительства нового микрорайона

Новая застройка будет занимать площадь около 10 гектаров в границах улиц Авангардной, Челюскинцев, Сурикова. В зону реновации попали 134 частных дома, семь признанных аварийными многоквартирных домов и десять двухэтажных зданий, пока не имеющих статус аварийных. Всего будет снесено 150 строений.