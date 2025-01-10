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В Омске планируют масштабный снос домов для строительства нового микрорайона

Согласно постановлению мэра Омска под снос попадает более 150 зданий в Амуре.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Омска утвердила масштабный проект по комплексному развитию территории в Амурском поселке. Постановление подписано Сергеем Шелестом 28 декабря 2024 года.

Новая застройка будет занимать площадь около 10 гектаров в границах улиц Авангардной, Челюскинцев, Сурикова. В зону реновации попали 134 частных дома, семь признанных аварийными многоквартирных домов и десять двухэтажных зданий, пока не имеющих статус аварийных. Всего будет снесено 150 строений.

На освободившейся территории планируют возвести новый жилой микрорайон с площадью застройки не менее 70 тысяч квадратных метров. Согласно документу, реализация проекта должна быть завершена в течение 10 лет. Застройщик будет определен по результатам торгов.

Проект по реновации территорий Амура является частью программы по обновлению городской застройки и улучшению жилищных условий омичей. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте омской мэрии.