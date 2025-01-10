Минувший 2024 год был аномально жарким в Иркутской области

Хоть температуры летом в Иркутске были аномальными, побить рекорды 2007 и 2015 им не удалось. Что касается начала 2025 года, то мы уже одни из лидеров по теплу в сравнении с другими регионами страны. До конца января среднее значение на севере региона ожидается выше нормы, а на юге и западе отклонений не прогнозируют.