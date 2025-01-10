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Минувший 2024 год был аномально жарким в Иркутской области

Ученые считают, что 2024 был самым жарким с 1850 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Минувший 2024 год был самым жарким с 1850 года на всей планете. Температура в мире повысилась на 1,5 градуса. Об этом сообщает «Байкал 24» со ссылкой на заведующую кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства ИГУ Инну Латышеву. Жара коснулась не только Иркутской области. Так, например в Северо-Западном, Центральном и Южных округах таких высоких температур на было последние 120 лет.

— В большинстве районов области было влажно, но в некоторых, например, Братском, Нижнеудинском, в высокогорных районах Восточного Саяна и Хамар-Дабана, на ряде байкальских станций годовые суммы осадков были ниже нормы, — пишут журналисты информационного агентства.

Хоть температуры летом в Иркутске были аномальными, побить рекорды 2007 и 2015 им не удалось. Что касается начала 2025 года, то мы уже одни из лидеров по теплу в сравнении с другими регионами страны. До конца января среднее значение на севере региона ожидается выше нормы, а на юге и западе отклонений не прогнозируют.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 10 января в областном центре прогнозируют −11 градусов и холодный ветер.