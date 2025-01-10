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Доставка и банки: на что жаловались жители Красноярского края в новогодние праздники

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Роспотребнадзор по Красноярскому краю опубликовал рейтинг самых частых жалоб жителей региона в период новогодних праздников.

Источник: НИА Красноярск

Так, красноярцы были недовольны работой маркетплейсов. А именно, больше всего жалоб было на отказ возвращать деньги за некачественные товары и нарушение сроков доставки.

Также потребители сталкивались с тем, что службы доставки привозили испорченные продукты или не доставляли вовсе. Например, жители края получали просроченный сок, тухлую икру, сыр с плесенью.

Супермаркеты в праздники тоже отличились. Жители региона неоднократно замечали, что цена на кассе не соответствовала заявленной на ценнике.

Помимо прочего, люди были недовольны несвоевременным вывозом отходов и банковскими организациями. Последние, по словам потребителей, незаконно снимали деньги за подписки, списывали кешбэк и др.

Кроме того, красноярцы жаловались на некачественные блюда в общепите, задержку почтовых отправлений, качество услуг баз отдыха и салонов красоты, а также товаров из розничных магазинов.

Управление Роспотребнадзора уже ведет работу по каждому обращению, сообщается в ведомстве.

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