Доставка и банки: на что жаловались жители Красноярского края в новогодние праздники

Так, красноярцы были недовольны работой маркетплейсов. А именно, больше всего жалоб было на отказ возвращать деньги за некачественные товары и нарушение сроков доставки.
Также потребители сталкивались с тем, что службы доставки привозили испорченные продукты или не доставляли вовсе. Например, жители края получали просроченный сок, тухлую икру, сыр с плесенью.
Супермаркеты в праздники тоже отличились. Жители региона неоднократно замечали, что цена на кассе не соответствовала заявленной на ценнике.
Помимо прочего, люди были недовольны несвоевременным вывозом отходов и банковскими организациями. Последние, по словам потребителей, незаконно снимали деньги за подписки, списывали кешбэк и др.
Кроме того, красноярцы жаловались на некачественные блюда в общепите, задержку почтовых отправлений, качество услуг баз отдыха и салонов красоты, а также товаров из розничных магазинов.
Управление Роспотребнадзора уже ведет работу по каждому обращению, сообщается в ведомстве.