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Торговля просрочкой: полиция и прокуратура начали проверку во Владивостоке

Сигнал о продаже некачественных продуктов питания поступил от горожан.

Источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура Владивостока инициировала проверку после очередных сообщений в соцсетях о продаже горожанам просроченной продукции. По сигналу жителей краевой столицы на улицу Баляева выехали исполняющий обязанности прокурора города Андрей Абдуллаев и начальник УМВД России по Владивостоку Денис Боклагов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Кроме того, к проверке привлекли начальника отдела полиции по Ленинскому району и начальника районного отделения участковых уполномоченных полиции с подчиненными.

На месте обсуждались ключевые вопросы: почему выявление нарушений ложится на плечи граждан, а правоохранители зачастую не успевают застать нарушителей, и какие меры необходимо принять для предотвращения подобных случаев.

В результате было принято решение об организации рейдовых мероприятий. Их результативность будет находиться под контролем городской прокуратуры.

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