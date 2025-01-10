Торговля просрочкой: полиция и прокуратура начали проверку во Владивостоке

Прокуратура Владивостока инициировала проверку после очередных сообщений в соцсетях о продаже горожанам просроченной продукции. По сигналу жителей краевой столицы на улицу Баляева выехали исполняющий обязанности прокурора города Андрей Абдуллаев и начальник УМВД России по Владивостоку Денис Боклагов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.