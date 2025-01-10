Торговля просрочкой: полиция и прокуратура начали проверку во Владивостоке

Прокуратура Владивостока инициировала проверку после очередных сообщений в соцсетях о продаже горожанам просроченной продукции. По сигналу жителей краевой столицы на улицу Баляева выехали исполняющий обязанности прокурора города Андрей Абдуллаев и начальник УМВД России по Владивостоку Денис Боклагов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Кроме того, к проверке привлекли начальника отдела полиции по Ленинскому району и начальника районного отделения участковых уполномоченных полиции с подчиненными.
На месте обсуждались ключевые вопросы: почему выявление нарушений ложится на плечи граждан, а правоохранители зачастую не успевают застать нарушителей, и какие меры необходимо принять для предотвращения подобных случаев.
В результате было принято решение об организации рейдовых мероприятий. Их результативность будет находиться под контролем городской прокуратуры.