С 1 января в крае увеличились размеры ежемесячных денежных выплат

Так, например, размер краевого материнского капитала увеличился почти на 9 тыс. рублей и составил 184 916 рублей, а номинал земельного сертификата увеличился со 194 250 рублей до 203 963 рублей, сообщает министерство соцполитики края.
«Как и прежде, бюджет региона продолжает оставаться социально направленным. Различные виды помощи в крае получает практически каждый второй житель, это более 1,4 млн человек. В целом на финансирование отрасли в 2025 году предусмотрено порядка 63 млрд рублей, из них более 40 млрд рублей — на предоставление мер социальной поддержки», — отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
С нового года в 5 раз увеличилась ежегодная выплата на детей-школьников из многодетных семей и учеников, у которых оба родителя — инвалиды (с 2000 рублей до 10 000 рублей + районный коэффициент).
Подробная информация обо всех мерах социальной поддержки, предоставляемых в Красноярском крае, размещена на сайте szn24.ru.