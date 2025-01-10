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В Красноярске с 18 января изменится автобусный маршрут № 81

Это связано с низким пассажиропотоком.

Источник: Наш Красноярский край

О предстоящем изменении автобусного маршрута рассказали в администрации Красноярска.

Из него будут исключены остановки: «Гайдашовка», «Дымов», «Полигонная», «Красноярская продовольственная компания» и «Агротерминал». При этом появится новая — «Ул. Водопроводная» по улице Ястынской в прямом и обратном направлении.

Решение об изменении маршрута принято в связи с низким пассажиропотоком, отметили в мэрии. Исключенный из маршрута участок движения не потеряет транспортную доступность. Пассажиры по-прежнему могут воспользоваться автобусами маршрутов № 7 и 65.