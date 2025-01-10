В Башкирии на 7 участках дорог действуют ограничения движения

Из-за погодных условий меры приняты на следующих участках автодорог:
- М-5 — с 1474 по 1548 (от Уфы до границы с Челябинской областью);
- Красный Холм — Нефтекамск с 0 по 53 километр (Калтасинский, Краснокамский районы);
- Белебей — Николаевка -Туймазы — Бакалы с 0 по 133 (Белебеевский, Туймазинский, Шаранский, Бакалинский районы);
- Бирск — Тастуба — Сатка с 0 по 170 километр (Бирский, Мишкинский, Караидельский, Дуванский районы);
- Кропачево — Месягутово — Ачит с 8 по 159 километр (Салаватский, Дуванский, Мечетлинский);
- Уфа — Бирск — Янаул с 33 по 214 километр (Благовещенский, Бирский, Мишкинский, Бураевский районы);
- Уфа — Инзер — Белорецк с 67 по 204 километр (Архангельский, Белорецкий районы).
Все ограничения планируется снять в 08.00 10 января.