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В Башкирии на 7 участках дорог действуют ограничения движения

На 6 участках региональных дорог и 1 участке федеральной трассы в Башкирии действуют ограничения движения. Актуальную информацию предоставили в пресс-службе МЧС по РБ.

Источник: Башинформ

Из-за погодных условий меры приняты на следующих участках автодорог:

  • М-5 — с 1474 по 1548 (от Уфы до границы с Челябинской областью);
  • Красный Холм — Нефтекамск с 0 по 53 километр (Калтасинский, Краснокамский районы);
  • Белебей — Николаевка -Туймазы — Бакалы с 0 по 133 (Белебеевский, Туймазинский, Шаранский, Бакалинский районы);
  • Бирск — Тастуба — Сатка с 0 по 170 километр (Бирский, Мишкинский, Караидельский, Дуванский районы);
  • Кропачево — Месягутово — Ачит с 8 по 159 километр (Салаватский, Дуванский, Мечетлинский);
  • Уфа — Бирск — Янаул с 33 по 214 километр (Благовещенский, Бирский, Мишкинский, Бураевский районы);
  • Уфа — Инзер — Белорецк с 67 по 204 километр (Архангельский, Белорецкий районы).

Все ограничения планируется снять в 08.00 10 января.