Продюсер Дзюник: Тимма покончил с собой, не выдержав происходящего в семье

Бывший супруг Анны Седоковой Янис Тимма покончил с собой, не выдержав происходящего в семье. Таким мнением в разговоре с aif.ru поделился продюсер Леонид Дзюник.
«Когда спрашивал у людей, что произошло, все говорят, что Янис не выдержал происходящего. Седокова просто веревки из него вила», — сказал собеседник издания.
По мнению Дзюника, певица плохо сыграла сочувствие из-за смерти своего супруга.
«Даже если ты плохая актриса, ну хотя бы постарайся сыграть эти слезы и воспоминания. Было неприятно смотреть на ее выдавливание слез и рассказы о том, что произошло», — добавил он.
Напомним, 17 декабря 32-летнего баскетболиста Яниса Тимму обнаружили мертвым в подъезде дома в центре Москвы. Рядом с ним нашли телефон, на котором была заставка с надписью: «Позвоните Ане».
Церемония прощания со спортсменом прошла в Большом зале прощаний Рижского крематория 27 декабря, Тимму похоронили в белом гробу.
При этом друг Седоковой, музыкальный продюсер Сергей Дворцов утверждает, что артистка была в тяжелом состоянии после произошедшего.