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Жителей Башкирии ожидают температурные качели от +3° до −18°

Температурные качели от +3° до −18° ожидают жителей Башкирии в ближайшие три дня.

Сейчас в Ричмонде: -3° 2 м/с 50% 761 мм рт. ст.
Источник: Башинформ

По данным Башгидрометцентра, сегодня, 10 января, прогнозируются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +1, −4°.

В субботу, 11 января, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −3, −8°, по востоку до −13°, днем −2, +3°.

В воскресенье, 12 января, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −6, −11°, местами до −13, −18°, днем −1, −6°.