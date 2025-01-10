Жителей Башкирии ожидают температурные качели от +3° до −18°

По данным Башгидрометцентра, сегодня, 10 января, прогнозируются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +1, −4°.
В субботу, 11 января, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −3, −8°, по востоку до −13°, днем −2, +3°.
В воскресенье, 12 января, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −6, −11°, местами до −13, −18°, днем −1, −6°.