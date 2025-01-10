«Нуждается в медицинской помощи»: 68-летнюю жительницу Башкирии не могут отыскать уже два дня

В Башкирии разыскивают 68-летнюю Зульхизу Харисову (Мухаметову). Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, женщина 8 января ушла из дома в селе Аскарово Абзелиловского района, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 157 сантиметров, у нее среднее телосложение, черные короткие волосы и карие глаза. Была одета в светло-серый плащ, черные дутыши и темно-синюю вязаную шапку.
— Нуждается в медицинской помощи, — утверждается в ориентировке.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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