«Нуждается в медицинской помощи»: 68-летнюю жительницу Башкирии не могут отыскать уже два дня

Как сообщают волонтеры, женщина 8 января ушла из дома в селе Аскарово Абзелиловского района, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 157 сантиметров, у нее среднее телосложение, черные короткие волосы и карие глаза. Была одета в светло-серый плащ, черные дутыши и темно-синюю вязаную шапку.