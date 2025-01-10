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В Челябинской области 10 января действуют ограничения для грузовиков и автобусов

В Челябинской области продлили ограничения на трассе М-5.

Источник: Комсомольская правда

Действие ограничений, которые накануне ввели на трассе М-5 в Челябинской области, продлили. Проезд автобусов и грузовых машин по участку от Миасского городского округа до границы с Башкортостаном будет под запретом с 8:00 до 12:00 10 января.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что время снятия запрета — ориентировочное. Причина ограничений — плохая погода: в Челябинской области сильные снегопады, переходящие в дожди. Видимость на трассе ограничена, вдобавок под колесами — сильная гололедица.