В Челябинской области 10 января действуют ограничения для грузовиков и автобусов

Действие ограничений, которые накануне ввели на трассе М-5 в Челябинской области, продлили. Проезд автобусов и грузовых машин по участку от Миасского городского округа до границы с Башкортостаном будет под запретом с 8:00 до 12:00 10 января.
В региональной Госавтоинспекции уточнили, что время снятия запрета — ориентировочное. Причина ограничений — плохая погода: в Челябинской области сильные снегопады, переходящие в дожди. Видимость на трассе ограничена, вдобавок под колесами — сильная гололедица.