Ушёл из жизни выдающийся художник по свету Пермской оперы Сергей Васильев

Он сотрудничал с крупнейшими музыкальными и драматическими театрами. В Пермской опере вспоминают, что каждая его постановка обладала особой аурой. В частности, он создал для театра световые партитуры к спектаклям «Путеводитель по балету» и «Любовь к трём апельсинам» (эта постановка была удостоена премии «Золотая Маска»).