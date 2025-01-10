Ушёл из жизни выдающийся художник по свету Пермской оперы Сергей Васильев

Художник по свету Пермской Оперы Сергей Васильев ушел из жизни 8 января в возрасте 52 лет, сообщили в Пермском театре оперы и балета.
В коллективе театра Сергея называют «мастером, делавшим этот мир светлее».
Он сотрудничал с крупнейшими музыкальными и драматическими театрами. В Пермской опере вспоминают, что каждая его постановка обладала особой аурой. В частности, он создал для театра световые партитуры к спектаклям «Путеводитель по балету» и «Любовь к трём апельсинам» (эта постановка была удостоена премии «Золотая Маска»).
«Прекрасная светлая личность. В наше сознание навсегда впечаталась эта высокая красивая фигура в темноте зала, дирижёр света, оперирующий невидимым и тем, без чего жить нельзя», — так вспоминают о пермском художнике по свету на сайте «Электротеатр. Станиславский».
«Какое красивое, одухотворённое лицо. Очень жаль, светлая память… Соболезнования близким!» — пишут зрители театра в комментариях к скорбному сообщению.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 30 декабря в Перми в возрасте 73-х лет скончался известный иллюзионист и экс-депутат Владимир Данилин.