В Омской области увеличили прожиточный минимум и МРОТ

С января 2025 года в Омской области выросли прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Эти данные представило региональное министерство труда.
Прожиточный минимум теперь составляет:
15 428 рублей на душу населения (+ 1 705 рублей); 16 816 рублей для трудоспособных граждан (+ 1 858 рублей); 13 268 рублей для пенсионеров (+ 1 466 рублей); 14 965 рублей для детей (+ 796 рублей).
Эти показатели используются для расчёта социальных выплат и помощи нуждающимся.
Кроме того, с нового года увеличен минимальный размер оплаты труда. Для работников реального сектора экономики с учётом районного коэффициента (1,15) он составляет 26 151 рубль. Бюджетники и сотрудники некоммерческих организаций будут получать не менее 25 806 рублей.
Для сравнения, на федеральном уровне МРОТ в 2025 году установлен на уровне 22 440 рублей.