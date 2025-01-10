В Омской области увеличили прожиточный минимум и МРОТ

Кроме того, с нового года увеличен минимальный размер оплаты труда. Для работников реального сектора экономики с учётом районного коэффициента (1,15) он составляет 26 151 рубль. Бюджетники и сотрудники некоммерческих организаций будут получать не менее 25 806 рублей.