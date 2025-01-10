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В Омской области увеличили прожиточный минимум и МРОТ

Минимальная зарплата с учётом районного коэффициента превысила 26 тысяч рублей.

Источник: Om1 Омск

С января 2025 года в Омской области выросли прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Эти данные представило региональное министерство труда.

Прожиточный минимум теперь составляет:

15 428 рублей на душу населения (+ 1 705 рублей); 16 816 рублей для трудоспособных граждан (+ 1 858 рублей); 13 268 рублей для пенсионеров (+ 1 466 рублей); 14 965 рублей для детей (+ 796 рублей).

Эти показатели используются для расчёта социальных выплат и помощи нуждающимся.

Кроме того, с нового года увеличен минимальный размер оплаты труда. Для работников реального сектора экономики с учётом районного коэффициента (1,15) он составляет 26 151 рубль. Бюджетники и сотрудники некоммерческих организаций будут получать не менее 25 806 рублей.

Для сравнения, на федеральном уровне МРОТ в 2025 году установлен на уровне 22 440 рублей.