Движение по ледовой переправе в Киренском районе открыли с 10 января

В Иркутской области продолжают вводить в эксплуатацию ледовые дороги. Теперь толщина слоя соответствует нормам безопасности на автодороге Алымовка — Банщиково. Об этом сообщили в Дирекции автодорог Иркутской области.
— С 10 января 2025 года открыто движение автотранспорта по ледовой переправе на автодороге Алымовка — Банщиково в Киренском районе, — поделились в дирекции.
Для проезда по ледовой дороге допускаются автомобили с весом не более пяти тонн. Превышение может обернуться провалом транспортного средства.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на заливе Якоби в областном центре стартовало строительство иордани. Присоединиться к работам могут все желающие. Они идут каждый день с 11 утра.