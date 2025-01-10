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Движение по ледовой переправе в Киренском районе открыли с 10 января

Проезд разрешен на участке Алымовка — Банщиково.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области продолжают вводить в эксплуатацию ледовые дороги. Теперь толщина слоя соответствует нормам безопасности на автодороге Алымовка — Банщиково. Об этом сообщили в Дирекции автодорог Иркутской области.

— С 10 января 2025 года открыто движение автотранспорта по ледовой переправе на автодороге Алымовка — Банщиково в Киренском районе, — поделились в дирекции.

Для проезда по ледовой дороге допускаются автомобили с весом не более пяти тонн. Превышение может обернуться провалом транспортного средства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на заливе Якоби в областном центре стартовало строительство иордани. Присоединиться к работам могут все желающие. Они идут каждый день с 11 утра.