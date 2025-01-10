В Уфе утвердили новую схему дорожного движения до 2042 года. Новая концепция развития дорожной инфраструктуры столицы республики обойдется в 253 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
В опубликованном документе на более 600 страницах расписаны 18 проектов, которые будут формировать дорожное движение в ближайшие 17 лет. Среди них есть и решения, не требующие финансовых вложений. Например, на 31% вырастет пропускная способность улицы Заки Валиди при запрете левого поворота с проспекта Салават Юлаева.
В Шакше расширят ул. Перспективную и создадут круговое движение на перекрестке с платформой «1646 км».
В 29 местах, где чаще случаются ДТП, установят камеры.
Также будут построены 72 объекта дорожной инфраструктуры. Среди них мост через реку Уфу из Сипайлово в Инорс, второй выезд из Дёмы, строительство ул. Литерный тупик от Вокзальной до Правой Белой, восточный обход Уфы по Перспективной до федеральной трассы М-5.
Новые улицы появятся в Зеленой роще, Кузнецовском затоне, Деме, Затоне, а также поселках 8 марта и Елкибаево. Будут продолжены улицы Айская, Набережная реки Белой и другие.