В Уфе утвердили новую схему дорожного движения до 2042 года

В опубликованном документе на более 600 страницах расписаны 18 проектов, которые будут формировать дорожное движение в ближайшие 17 лет. Среди них есть и решения, не требующие финансовых вложений. Например, на 31% вырастет пропускная способность улицы Заки Валиди при запрете левого поворота с проспекта Салават Юлаева.