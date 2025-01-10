Суперлига изучает расистские выкрики на матче в Новосибирске в адрес Нандо

Суперлига по футзалу проверяет информацию об инциденте с расистскими высказываниями, который случился в четверг, 9 января 2025 года, на матче между сборными по мини-футболу «Сибиряк» и «Норильский никель» в Новосибирске.
Напомним, МФК «Норильский никель» сообщил на своих онлайн-ресурсах о том, что болельщики выкрикивали расистские оскорбления в адрес игрока их команды бразильца Нандо. Спортсмен не выдержал и ушёл с поля прямо во время матча.
На страницах Суперлиги в соцсетях заявили о том, что начали служебную проверку.