Суперлига изучает расистские выкрики на матче в Новосибирске в адрес Нандо

Напомним, МФК «Норильский никель» сообщил на своих онлайн-ресурсах о том, что болельщики выкрикивали расистские оскорбления в адрес игрока их команды бразильца Нандо. Спортсмен не выдержал и ушёл с поля прямо во время матча.