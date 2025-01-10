Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суперлига изучает расистские выкрики на матче в Новосибирске в адрес Нандо

Напомним, игрок «Норильского никеля» бразилец Нандо ушёл с поля из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков.

Источник: Соцсети

Суперлига по футзалу проверяет информацию об инциденте с расистскими высказываниями, который случился в четверг, 9 января 2025 года, на матче между сборными по мини-футболу «Сибиряк» и «Норильский никель» в Новосибирске.

Напомним, МФК «Норильский никель» сообщил на своих онлайн-ресурсах о том, что болельщики выкрикивали расистские оскорбления в адрес игрока их команды бразильца Нандо. Спортсмен не выдержал и ушёл с поля прямо во время матча.

На страницах Суперлиги в соцсетях заявили о том, что начали служебную проверку.