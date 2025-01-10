На выходных в Башкирии потеплеет до +3 градусов

В Башкирии к выходным прекратятся осадки, а погода перестанет бушевать. Это следует из прогноза республиканских синоптиков.
По их словам, в субботу, 11 января, будет теплая и сухая погода. Температура воздуха ночью −3,-8°, по востоку до −13°, днем −2,+3°.
Характер погоды не изменится и в воскресенье, 12 января, однако значения на столбиках термометров будут падать.
— Ожидается, что в конце недели температура воздуха ночью опустится до −6,-11°, местами до −13,-18°, днем −1,-6°, — заключили в Башгидрометцентре.
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