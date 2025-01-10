В Омске ребенку с редким заболеванием вовремя не выделили деньги на лекарства

Омская прокуратура провела проверку по обращению жительницы региона и установила, что пятилетний ребенок с орфанным заболеванием не получает необходимое лекарство стоимостью 66 млн рублей.
Выяснилось, что власти не выделили вовремя бюджетные средства для приобретения препарата, что привело к прерыванию жизненно необходимой терапии.
Вмешательство прокуратуры позволило выделить ассигнования. Лекарство уже закуплено и предоставлено медицинскому учреждению. Надзор за дальнейшим обеспечением ребенка препаратом осуществляется прокуратурой.