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В Омске ребенку с редким заболеванием вовремя не выделили деньги на лекарства

В ситуацию была вынуждена вмешаться прокуратура Омской области.

Источник: Комсомольская правда

Омская прокуратура провела проверку по обращению жительницы региона и установила, что пятилетний ребенок с орфанным заболеванием не получает необходимое лекарство стоимостью 66 млн рублей.

Выяснилось, что власти не выделили вовремя бюджетные средства для приобретения препарата, что привело к прерыванию жизненно необходимой терапии.

Вмешательство прокуратуры позволило выделить ассигнования. Лекарство уже закуплено и предоставлено медицинскому учреждению. Надзор за дальнейшим обеспечением ребенка препаратом осуществляется прокуратурой.