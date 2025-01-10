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9 автомобильных пунктов пропуска модернизируется в Казахстане

Модернизацию 9 пунктов пропуска планируется завершить в текущем году.

В Казахстане продолжается полномасштабная модернизация автомобильных пунктов пропуска. На сегодня в общей сложности обновление коснулось 9 контрольно-пропускных пунктов на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном.

В рамках запланированных работ ожидается увеличение пропускной способности до 6 раз в сутки, в среднем со 170 до 960 транспортных средств, а также сокращение времени прохождения границы до 30 минут. Модернизацию 9 пунктов пропуска планируется завершить в текущем году.

Кроме того, на всех 10 автомобильных пограничных пунктах по внешней границе Евразийского экономического союза внедрена автоматизированная система электронной очереди. Воспользоваться ею можно на платформе «Qoldau.kz» и посредством мобильного приложения «CargoRuqsat».Внедрение системы позволило исключить физическое скопление автотранспортных средств вдоль дорог республиканского значения и обеспечило прозрачность перевозочного процесса.

экономика