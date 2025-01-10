9 автомобильных пунктов пропуска модернизируется в Казахстане

В рамках запланированных работ ожидается увеличение пропускной способности до 6 раз в сутки, в среднем со 170 до 960 транспортных средств, а также сокращение времени прохождения границы до 30 минут. Модернизацию 9 пунктов пропуска планируется завершить в текущем году.