В Керчи ограничат водоснабжение: список адресов

«В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по адресу ул. Науменко, 10 января с 8:00 до 20:00 (ориентировочно) будет частично или полностью отсутствовать водоснабжение», — говорится в сообщении.
Воды не будет по следующим адресам: Феодосийское шоссе, улицы Науменко, Куйбышева, Восточная, Котова, Мичурина, Модина, Льва Толстого, Победы, Нестерова, Тенистая, Героев, Севастопольская, Клинковского, Мира, Дейкало, Молодежная, Пархоменко, Бутова.
Кроме того, по информации «Воды Крыма», будет снижено давление, и возможны перебои водоснабжения на прилегающих улицах и переулках.
Населению и предприятиям рекомендуют на данный период времени иметь запас питьевой воды. При этом керченский филиал «Воды Крыма» по заявкам обеспечит подвоз воды специализированным транспортом.