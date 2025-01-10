Четыре тренера покинули ФК «Сибирь»

В тренерском штабе новосибирского футбольного клуба «Сибирь» произошли кадровые изменения. Четыре тренера покидают команду, сообщает пресс-служба клуба. Команду покидают старший тренер Евгений Обгольц, тренер Денис Бухряков, тренер по физической подготовке Иван Нагибин и тренер вратарей Александр Ерохин.
Специалисты продолжат работу на других должностях в структуре ФК «Сибирь». В настоящий момент завершается формирование нового тренерского штаба, который будет представлен команде в ближайшие дни.