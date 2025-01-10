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В Омске назвали необычные имена для новорождённых в 2025 году

Мальчиков в этом году чаще всего называли Тимофеями.

Источник: Om1 Омск

ЗАГС Омской области обновил список имён, которые жители региона выбирали для детей, появившихся на свет в январе 2025 года.

Среди необычных имён для мальчиков — Спартак и Демид, а среди редких имён для девочек — Агата, Майя и Инесса.

Новорождённых мальчиков в этом году чаще всего называли Тимофеями — в Омской области уже зарегистрировали трёх обладателей этого имени. Также популярны Матвей, Мирон, Александр и Иван — по два ребёнка с каждым из этих имён.

У девочек лидером стала Василиса — такое имя дали четырём малышкам. Троих детей в январе назвали Ксения, кроме того, в 2025 году родились две Марии, две Валерии и две Евы.