Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинские синоптики предупредили об аномальной плюсовой погоде

Погода на Южном Урале продолжает удивлять: нас вновь ожидает плюсовая температура. При этом на фоне небывалого тепла в некоторых районах ожидаются метели и снежные заносы. Как всё будет меняться в ближайшие три дня, рассказали синоптики местного Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: -3° 2 м/с 50% 761 мм рт. ст. -1°
Источник: Pchela.News

В Челябинской области в пятницу, 10 января, будет облачно с прояснением. Мокрый снег будет идти вперемешку с холодным дождём, особенно это коснётся горных районов. В отдельных районах — гололёд, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, в горах — сильная, а также метели и снежные заносы. Всё это вкупе с сильным порывистым ветром омрачит тёплую погоду — до +2 градусов днём.

В Челябинске сегодня тоже полетит снег, возможна даже метель, а на дорогах образуется гололедица от наката. Температурный столбик будет колебаться у нулевой отметки.

В выходные дневные плюсовые температуры сохранятся, но уже без спецэффектов вроде метелей — будет тепло и тихо. Идеальное время, чтобы пойти лепить снеговиков всей семьёй, как это было совсем недавно.

Водителям со всеми этими погодными аномалиями придётся несладко. Вот о чём предупредили в ГАИ.