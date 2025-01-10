Челябинские синоптики предупредили об аномальной плюсовой погоде

В Челябинской области в пятницу, 10 января, будет облачно с прояснением. Мокрый снег будет идти вперемешку с холодным дождём, особенно это коснётся горных районов. В отдельных районах — гололёд, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, в горах — сильная, а также метели и снежные заносы. Всё это вкупе с сильным порывистым ветром омрачит тёплую погоду — до +2 градусов днём.
В Челябинске сегодня тоже полетит снег, возможна даже метель, а на дорогах образуется гололедица от наката. Температурный столбик будет колебаться у нулевой отметки.
В выходные дневные плюсовые температуры сохранятся, но уже без спецэффектов вроде метелей — будет тепло и тихо. Идеальное время, чтобы пойти лепить снеговиков всей семьёй, как это было совсем недавно.
Водителям со всеми этими погодными аномалиями придётся несладко. Вот о чём предупредили в ГАИ.