Челябинские синоптики предупредили об аномальной плюсовой погоде

В Челябинской области в пятницу, 10 января, будет облачно с прояснением. Мокрый снег будет идти вперемешку с холодным дождём, особенно это коснётся горных районов. В отдельных районах — гололёд, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, в горах — сильная, а также метели и снежные заносы. Всё это вкупе с сильным порывистым ветром омрачит тёплую погоду — до +2 градусов днём.