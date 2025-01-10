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Ослабление морозов ожидается в Казахстане 10 января

Синоптики РГП «Казгидромет» представили прогноз погоды на пятницу, 10 января, для всех регионов Казахстана. Согласно данным, в некоторых городах возможен снег, а морозы начнут ослабевать, сообщает El.kz.

Сейчас в Ричмонде: -3° 2 м/с 50% 761 мм рт. ст. -1°
Источник: EL.kz

  • Астана: переменная облачность, снег. Ветер 9−14 м/с, порывы до 15−18 м/с. Температура ночью −10…-12°C, днём −6…-8°C.
  • Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер до 5 м/с. Температура ночью −10…-12°C, днём 0…-2°C.
  • Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер 3−8 м/с. Температура ночью −7…-9°C, днём +4…+6°C.
  • Актау: ясно, без осадков. Ветер 7−12 м/с. Температура ночью 0…+2°C, днём +5…+7°C.
  • Актобе: облачно, без осадков. Ветер 2−7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура ночью −8…-10°C, днём −3…-5°C.
  • Атырау: переменная облачность, без осадков. Ветер 2−7 м/с. Температура ночью −2…-4°C, днём +1…+3°C.
  • Кокшетау: переменная облачность, снег. Ветер 15−20 м/с. Температура ночью −7…-9°C, днём −5…-7°C.
  • Петропавловск: облачно, снег. Ветер 15−20 м/с, порывы до 23−28 м/с. Температура ночью −7…-9°C, днём −4…-6°C.
  • Кызылорда: ясно, без осадков. Ветер 9−14 м/с. Температура ночью −8…-10°C, днём −1…+1°C.
  • Уральск: облачно, без осадков. Ветер 9−14 м/с. Температура ночью 0…-2°C, днём 0…+2°C.
  • Усть-Каменогорск: переменная облачность, без осадков. Ветер 5−10 м/с, порывы до 15−20 м/с. Температура ночью −8…-10°C, днём −5…-7°C.

Погодные условия сохранятся относительно стабильными, однако в северных регионах возможен сильный ветер и снег. Жителям рекомендуется быть внимательными к изменению погодных условий.