Ослабление морозов ожидается в Казахстане 10 января

- Астана: переменная облачность, снег. Ветер 9−14 м/с, порывы до 15−18 м/с. Температура ночью −10…-12°C, днём −6…-8°C.
- Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер до 5 м/с. Температура ночью −10…-12°C, днём 0…-2°C.
- Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер 3−8 м/с. Температура ночью −7…-9°C, днём +4…+6°C.
- Актау: ясно, без осадков. Ветер 7−12 м/с. Температура ночью 0…+2°C, днём +5…+7°C.
- Актобе: облачно, без осадков. Ветер 2−7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура ночью −8…-10°C, днём −3…-5°C.
- Атырау: переменная облачность, без осадков. Ветер 2−7 м/с. Температура ночью −2…-4°C, днём +1…+3°C.
- Кокшетау: переменная облачность, снег. Ветер 15−20 м/с. Температура ночью −7…-9°C, днём −5…-7°C.
- Петропавловск: облачно, снег. Ветер 15−20 м/с, порывы до 23−28 м/с. Температура ночью −7…-9°C, днём −4…-6°C.
- Кызылорда: ясно, без осадков. Ветер 9−14 м/с. Температура ночью −8…-10°C, днём −1…+1°C.
- Уральск: облачно, без осадков. Ветер 9−14 м/с. Температура ночью 0…-2°C, днём 0…+2°C.
- Усть-Каменогорск: переменная облачность, без осадков. Ветер 5−10 м/с, порывы до 15−20 м/с. Температура ночью −8…-10°C, днём −5…-7°C.
Погодные условия сохранятся относительно стабильными, однако в северных регионах возможен сильный ветер и снег. Жителям рекомендуется быть внимательными к изменению погодных условий.