Вирусолог рассказал, для кого метапневмовирус особо опасен

«Дело в том, что специфического лечения нет что от этого вируса, что от других, которые вызывают острые респираторные вирусные инфекции, за исключением гриппа. Кроме симптоматического лечения, ничего применять нельзя», — приводит издание его слова.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов рассказал, что симптомы метапневмовирусной инфекции схожи с симптомами ОРВИ: кашель, заложенность носа, насморк, повышение температуры, одышка, осиплость голоса, а наиболее подверженные осложнениям группы людей — пожилые люди и дети до четырех лет.
Метапневмовирус человека — один из классических вирусов, который на протяжении десятков лет активно циркулирует в различных странах. Этот вирус, как и другие инфекции, особенно активен в сезонный пик заболеваемости ОРВИ и гриппом. По словам специалистов, он передается преимущественно воздушно-капельным путем, реже контактно-бытовым.
В последнюю неделю декабря в Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса человека. По данным китайского Управления по контролю и профилактике заболеваний, этот вирус вышел на второе место по распространенности после гриппа, причем в обоих случаях наблюдался рост числа заболевших по сравнению с предыдущей неделей. Эта информация вызвала обеспокоенность у врачей. Кроме того, в Казахстане с начала октября выявили 30 случаев метапневмовируса.
В Роспотребнадзоре отметили, что следят за эпидемиологической ситуацией в Китае и держат ее на контроле.