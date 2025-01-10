В Башкирии на закрытых из-за метели трассах пятерым понадобилась медпомощь

В Башкирии свернули работу мобильных пунктов обогрева, которые развернули ранее на закрытых участках трасс. Напомним, что на республику обрушились метель, ледяной дождь и сильный ветер.
Как рассказали в МЧС по РБ, за время дежурств за медицинской помощью обратились пять человек.
Напомним, ранее на семи трассах ограничили движения транспорта. Их сняли сегодня, 10 января, утром после стабилизации ситуации.
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