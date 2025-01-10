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Трамваи встали в центре Екатеринбурга

Движение трамваев остановлено в центре Екатеринбурга.

Движение трамваев остановлено на проспекте Ленина в Екатеринбурге. Об этом ЕАН сообщили читатели.

«Движение трамваев закрыли, стоят на Восточной-Ленина вагоны от УПИ в сторону центра. Людей высаживают прямо на проезжую часть перед мостом», — рассказала собеседница.

Причины остановки движения неизвестны. Встречные трамваи идут в обычном режиме. ЕАН будет следить за развитием событий.

Обновлено в 08:59. По информации Telegram-канала «Екатеринбург. Главное», трамвай № 13 сломался на остановке Бажова. Задержано движение трамваев № 4, 8, 13, 15, 16 и 18. Сейчас ожидают аварийную бригаду.