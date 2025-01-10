Гриб-разрушитель хвойных деревьев впервые обнаружен в Сибири

По словам ведущего научного сотрудника Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН Юлии Литовки, раньше основным препятствием для распространения этого гриба считалась его термофильность. «Наши исследования выявили не только выраженную фитопатогенность гриба, но и высокую устойчивость к холоду у сибирских штаммов D. sapinea. Эксперимент в определенной степени снимает вопрос о трудностях преодоления температурного барьера грибами из-за их термофильности и указывает на возможность их активного распространения в новом регионе с более холодным климатом. Глобальное потепление, несомненно, будет только способствовать ухудшению фитопатологической ситуации», — приводятся в сообщении слова Литовки.