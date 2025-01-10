Гриб-разрушитель хвойных деревьев впервые обнаружен в Сибири

КРАСНОЯРСК, 10 января. /ТАСС/. Ученые из Красноярска впервые обнаружили в Сибири, где доля леса на территории составляет более 50%, опасный патогенный гриб, который разрушает хвойные породы деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской Академии наук».
«Коллектив красноярских ученых, в который вошли специалисты Красноярского научного центра СО РАН, сообщил о первом обнаружении на территории Сибири опасного патогенного гриба хвойных пород. Этот вид вызывает некроз сосны обыкновенной. Ранее он встречался только в регионах с мягким климатом. Однако исследования показали, что сибирские штаммы гриба устойчивы к холоду и имеют высокую фитопатогенность. Это представляет серьезную угрозу для распространения гриба на новые территории и растения-хозяева», — говорится в сообщении.
Гриб был найден на соснах разного возраста в парковой зоне Красноярска. Из древесины зараженных деревьев было выделено три штамма. «Исследователи изучили характеристики и фитопатогенные свойства гриба: его способность вызывать некрозы на побегах сосны обыкновенной и яблоках сорта “Гренни Смит”. Поражение оценивали через 10 суток после начала эксперимента. Все три сибирских штамма оказались очень опасными для растений. Они быстро распространяются и взывают обширные некротические поражения коры, тканей дерева и мякоти плодов», — пояснили в пресс-службе.
Сибирские штаммы гриба также показали высокую устойчивость к холоду. «Исследователи провели серию экспериментов по замораживанию мицелия в диапазоне температур от минус 8 до минус 31 с последующей оценкой его жизнеспособности. В конце эксперимента штаммы по-прежнему быстро активировались на питательной среде», — отметили в исследовательском центре.
По словам ведущего научного сотрудника Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН Юлии Литовки, раньше основным препятствием для распространения этого гриба считалась его термофильность. «Наши исследования выявили не только выраженную фитопатогенность гриба, но и высокую устойчивость к холоду у сибирских штаммов D. sapinea. Эксперимент в определенной степени снимает вопрос о трудностях преодоления температурного барьера грибами из-за их термофильности и указывает на возможность их активного распространения в новом регионе с более холодным климатом. Глобальное потепление, несомненно, будет только способствовать ухудшению фитопатологической ситуации», — приводятся в сообщении слова Литовки.