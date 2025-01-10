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Расписание движения поездов на МЦД-3 изменится до конца января

Пассажирам рекомендуют планировать свои поездки заранее.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 10 по 31 января поезда на третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) будут ходить по обновленному графику.

На станции Митьково изменится время отправления первых и последних поездов: в сторону станции Зеленоград — Крюково они будут курсировать с 06:12 до 01:02, а в направлении Ипподрома — с 05:43 до 00:33.

На Ленинградском и Казанском направлениях в утренние часы до 06:00 интервалы движения поездов частично могут увеличиться до 20 минут.

Актуальное расписание можно уточнить в приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт», а также на официальных сайтах перевозчиков Казанского и Ленинградского направлений. Пассажирам рекомендуют заранее планировать свои поездки.