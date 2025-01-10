В Челябинскую область не пустили 19 тонн огурцов из Казахстана

Через границу не пропустили грузовик со свежими огурцами, который направлялся из Казахстана в Челябинск. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
Фуру с овощами остановили вблизи пункта пропуска «Петухово» в Курганской области. 19,5 тонны огурцов не пустили в Россию, поскольку на большинстве ящиков в маркировке не было информации о стране происхождения продукции. Кроме того, в фитосанитарном сертификате стоял получатель из Свердловской, а не из Челябинской области.
В отношении поставщика составили административный протокол, ему предписали устранить нарушения. Пока же машину с огурцами отправили обратно в Казахстан.