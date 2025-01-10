Более 6,5 тысячи пассажиров прошли через аэропорт Братск за новогодние каникулы

Более 6,5 тысячи пассажиров прошли через аэропорт Братск во время новогодних каникул. Как сообщили в пресс-службе авиагавани, этот показатель на 17% больше чем в предыдущем году. Тогда через аэропорт улетели и прибыли всего 5594 сибиряка.