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Более 6,5 тысячи пассажиров прошли через аэропорт Братск за новогодние каникулы

Это на 17% больше показателей предыдущего года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Более 6,5 тысячи пассажиров прошли через аэропорт Братск во время новогодних каникул. Как сообщили в пресс-службе авиагавани, этот показатель на 17% больше чем в предыдущем году. Тогда через аэропорт улетели и прибыли всего 5594 сибиряка.

— В период 29 декабря по 8 января из нашей воздушной гавани отправились 3339 человек, прибыл 3221, — поделились в пресс-службе аэропорта.

Самым популярным направлением у жителей Братска на каникулы стал Новосибирск, следом идет Иркутск и за ним Москва.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Киренском районе открыли ледовую переправу с 10 января. Грузоподъемность дороги не более пяти тонн.