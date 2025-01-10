В Узбекистане появится ответственность за незаконное бетонирование дворов в массивах многоэтажек

Ответственность за такие нарушения вступит в силу с 1 июля 2025 года
Но возникает вопрос: а что будет с уже забетонированными территориями в жилых массивах? Сегодня мы видим, как огромные площади закатаны в бетон и превращены в пыльные и душные зоны. Бетон не только уничтожает зеленую инфраструктуру, но и осыпается, превращаясь в мелкие частицы, которые оседают в легких жителей.
Организуют ли проверки, чтобы вернуть дворам зелень и чистоту? Или всё ограничится лишь штрафами за новые нарушения?
Если мы действительно хотим заботиться об экологии и здоровье людей, нужно не только вводить ответственность за новые нарушения, но и активно устранять старые последствия. Вместо очередных инициатив для отчетности — пора начать реальную работу по восстановлению зеленых дворов.