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До какой суммы вырастет пенсия по старости в 2025 году

Средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году увеличится до 24 тысяч рублей.

Источник: ДЕЙТА

Об этом рассказала эксперт Президентской академии Марина Солодовникова, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно её подсчётам, индексация пенсии затронет около 42 миллионов пенсионеров. Также эксперт отметила, что с этого года возвращается индексация выплат для работающих пенсионеров. Важно, что индексацию применят к размеру страховой пенсии.

Такой вариант предусмотрен для того, чтобы работающие пенсионеры смогли получить более значимую прибавку, пояснила эксперт. Таким образом, уровень индексации будет считаться от той суммы, которую работающий пенсионер мог бы получать, если бы не работал.

Социальная пенсия в 2025 году увеличится на 2 тысячи рублей — с 13,5 до 15,5 тысячи рублей. Кроме того, стоимость пенсионного балла увеличится с 133,05 до 142,76 рубля, пишет «Прайм».