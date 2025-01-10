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Челябинский педиатр рассказала, как пережить зиму без простуд и гриппа

Зима — время не только снежных забав, но и повышенного риска простудных заболеваний и гриппа. Чтобы помочь родителям защитить своих малышей от болезней, челябинский педиатр поделилась важными рекомендациями и действенными советами.

Источник: Pchela.News

Вот несколько советов, которые помогут уберечь ребёнка от болезней зимой.

Следите за гигиеной

— Приучите ребёнка каждый раз перед едой, после посещения уборной и возвращения с улицы мыть руки с мылом не менее 20 секунд, — порекомендовала врач-педиатр Детской городской клинической поликлиники № 8 имени Александра Невского Анастасия Стовба. — Пользоваться одноразовой салфеткой при кашле и чихании. Объясните детям, что не следует трогать лицо, особенно глаза, нос и рот немытыми руками, так как это может способствовать проникновению вирусов.

Избегайте контакта с больными

Грипп и ОРВИ передаются воздушно-капельным путём, поэтому нужно стараться избегать близкого контакта с теми, кто часто кашляет и чихает.

Врач-педиатр Детской городской клинической поликлиники № 8 имени Александра Невского Анастасия Стовба.

Выбирайте одежду по погоде

Стоит учитывать не только температуру воздуха, но и влажность, скорость ветра, а также активность сына или дочери.

Что делать, если ребёнок всё-таки заболел?

— Если вы заметили, что у ребёнка появились симптомы гриппа или ОРВИ, оставайтесь дома и проконсультируйтесь с врачом, — посоветовали южноуральцам. — Чтобы поддержать иммунную систему, обеспечьте его полноценным сном, разнообразным и сбалансированным питанием, правильным питьевым режимом, физической активностью и регулярными прогулками на свежем воздухе.

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