Челябинский педиатр рассказала, как пережить зиму без простуд и гриппа

Вот несколько советов, которые помогут уберечь ребёнка от болезней зимой.
Следите за гигиеной
— Приучите ребёнка каждый раз перед едой, после посещения уборной и возвращения с улицы мыть руки с мылом не менее 20 секунд, — порекомендовала врач-педиатр Детской городской клинической поликлиники № 8 имени Александра Невского Анастасия Стовба. — Пользоваться одноразовой салфеткой при кашле и чихании. Объясните детям, что не следует трогать лицо, особенно глаза, нос и рот немытыми руками, так как это может способствовать проникновению вирусов.
Избегайте контакта с больными
Грипп и ОРВИ передаются воздушно-капельным путём, поэтому нужно стараться избегать близкого контакта с теми, кто часто кашляет и чихает.
Врач-педиатр Детской городской клинической поликлиники № 8 имени Александра Невского Анастасия Стовба.
Выбирайте одежду по погоде
Стоит учитывать не только температуру воздуха, но и влажность, скорость ветра, а также активность сына или дочери.
Что делать, если ребёнок всё-таки заболел?
— Если вы заметили, что у ребёнка появились симптомы гриппа или ОРВИ, оставайтесь дома и проконсультируйтесь с врачом, — посоветовали южноуральцам. — Чтобы поддержать иммунную систему, обеспечьте его полноценным сном, разнообразным и сбалансированным питанием, правильным питьевым режимом, физической активностью и регулярными прогулками на свежем воздухе.