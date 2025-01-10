Челябинский педиатр рассказала, как пережить зиму без простуд и гриппа

— Приучите ребёнка каждый раз перед едой, после посещения уборной и возвращения с улицы мыть руки с мылом не менее 20 секунд, — порекомендовала врач-педиатр Детской городской клинической поликлиники № 8 имени Александра Невского Анастасия Стовба. — Пользоваться одноразовой салфеткой при кашле и чихании. Объясните детям, что не следует трогать лицо, особенно глаза, нос и рот немытыми руками, так как это может способствовать проникновению вирусов.