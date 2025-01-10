МАРТ раскрыл детали контроля за введенным запретом на торговлю пиротехникой. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В ведомстве напомнили, что в Беларуси с 4 января 2025 года был введен запрет оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями. Однако исключениями являются два случая. Первый касается оптовой продажи пиротехники, которая используется компаниями для их ежедневной деятельности (указаны ремонт, строительство, реализация услуг по фейерверкам).
Что касается второго исключения, то речь идет про оптовую и розничную торговлю некоторыми видами бытовых пиротехнических изделий. Называются свечи холодного огня, хлопушки, бенгальские огни, фейерверки безопасного назначения.
Сказано, что МАРТ 4 и 5 января провели аналитические мероприятия в отношении более 50 торговых объектов, которые занимаются продажей пиротехники. По их результатам было установлено, что большинство субъектов приняли меры, направленные на соблюдение введенного запрета.
Кроме того, с теми субъектами торговли, которые не успели отреагировать на введенный запрет, была проведена разъяснительная работа. В МАРТ обратили внимание на то, что контрольно-аналитические мероприятия продолжаются и далее. Так, отдельное внимание уделено субъектам торговли, которые продают пиротехнику в интернете.
В ведомстве подчеркнули, что за нарушение законодательства предусматривается административная ответственность по части 1 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях в виде штрафа в размере до десяти базовых величин, или до 420 рублей (по состоянию на 10 января 2024 года).
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