МАРТ раскрыл детали контроля за введенным запретом на торговлю пиротехникой

Кроме того, с теми субъектами торговли, которые не успели отреагировать на введенный запрет, была проведена разъяснительная работа. В МАРТ обратили внимание на то, что контрольно-аналитические мероприятия продолжаются и далее. Так, отдельное внимание уделено субъектам торговли, которые продают пиротехнику в интернете.