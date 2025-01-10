В Астане сирота выиграл суд у акимата

Как рассказали в Верховном суде, 32-летний мужчина с 7 лет воспитывался и проживал в школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В Казахстане он жилья не имеет, но у него есть постоянное место работы и прописка в Астане более семи лет.
Еще в 2019 году акимат столицы отказался поставить сироту в очередь на жилье, ссылаясь на необходимость оформления заявки через портал «kezekte.kz». Однако и портал не принял его документы из-за несоответствия возрастным критериям.
Тогда мужчина обратился в суд с иском к управлению и горакимату. Требование — возложить обязанность поставить его на учет для получения жилища из комжилфонда и предоставить временное жилище в аренду до получения жилья по очереди.
СМАС Астаны и апелляция иск удовлетворили, а вот ответчики обжаловали это решение в кассации.
«Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда, изучив материалы дела, указала на имеющееся у истца право на постановку на учет нуждающихся в получении жилья из госжилфонда в г. Астане — по месту своего постоянного проживания не менее 3 лет. Он с 2016 года проживает в Астане на даче, принадлежащей другому лицу и не может реализовать свои законные права на постановку на учет из-за техвозможностей портала “kezekte.kz”.
Также во внимание приняли доводы сироты о неоднократном обращении с заявлениями к ответчику по вопросу постановки на учет с 1 апреля 2019 года. Ответчик не опровергнул предоставленные данные.
В результате, Верховный суд согласился с местными судами, которые возложили на управление жилья и жилищной инспекции города обязанность поставить истца на учет нуждающихся в жилье из госжилфонда по категории «дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей» с 1 апреля 2019 года.