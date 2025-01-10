В Астане сирота выиграл суд у акимата

«Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда, изучив материалы дела, указала на имеющееся у истца право на постановку на учет нуждающихся в получении жилья из госжилфонда в г. Астане — по месту своего постоянного проживания не менее 3 лет. Он с 2016 года проживает в Астане на даче, принадлежащей другому лицу и не может реализовать свои законные права на постановку на учет из-за техвозможностей портала “kezekte.kz”.