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Виталий Хоценко провел заседание по вопросам обращения с отходами

Губернатор Омской области рассказал, как работают отраслевые нацпроекты по сохранению экологии.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание рабочей по решению проблемных вопросов с отходами. Он отметил, что вопросы охраны окружающей среды в нашем регионе по-прежнему остаются ключевыми и имеют большое социальное значение.

«Охрана окружающей среды в нашем регионе — ключевая задача. Мы реализуем несколько федеральных проектов, которые направлены на улучшение качества жизни населения. “Экология”, в частности, федеральные проекты “Чистая страна”, “Чистый воздух” и “Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами”, — подчеркнул Виталий Хоценко.

В рамках проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» построят три мусороперерабатывающих комплекса: в Таврическом, Тарском и Омском районах. Первый проект будет завершен до 1 января 2026 году в Таврическом районе. К 2028 году в Омском районе появится отдельный мусоросортировочный комплекс.

На заседании обсудили и реализацию проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». В частности, план дополнительных мероприятий по рекультивации свалок.

«Наша цель — успешная реализация проектов и устранение рисков. Это создаст благоприятные условия для развития экономики и повышения инвестиционной привлекательности Омской области», — подытожил Хоценко.

Омск попал в список 12-ти регионов, в которых реализовываются дополнительные меры по улучшению экологической обстановки. Так, в 2024 году планово снижены выбросы в атмосферу предприятиями, как и предполагалось ранее в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух».