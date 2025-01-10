Виталий Хоценко провел заседание по вопросам обращения с отходами

В рамках проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» построят три мусороперерабатывающих комплекса: в Таврическом, Тарском и Омском районах. Первый проект будет завершен до 1 января 2026 году в Таврическом районе. К 2028 году в Омском районе появится отдельный мусоросортировочный комплекс.