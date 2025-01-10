Хабаровский ХК «Амур» потерпел поражение в матче с «Сочи»

Матч состоялся 9 января 2025 года в Сочи на арене «Большой». Игра началась с быстрого гола от хозяев: на третьей минуте Попов с передачи Тянулина вывел «Сочи» вперёд. Несмотря на усилия хабаровчан, сравнять счёт удалось только во втором периоде благодаря точному броску Гальченюка. Однако вскоре «леопарды» снова вышли вперёд благодаря голу Кузнецова, а затем Попов оформил дубль и закрепил лидерство.