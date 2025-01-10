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Хабаровский ХК «Амур» потерпел поражение в матче с «Сочи»

Счёт встречи составил 5:2, а неудачи начали преследовать команду с первых минут.

Источник: БЕЛТА

ХК «Амур» проиграл ХК «Сочи» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Итоговый счёт составил 5:2, передаёт официальный Telegram-канал хабаровской команды «Территория Тигров».

Матч состоялся 9 января 2025 года в Сочи на арене «Большой». Игра началась с быстрого гола от хозяев: на третьей минуте Попов с передачи Тянулина вывел «Сочи» вперёд. Несмотря на усилия хабаровчан, сравнять счёт удалось только во втором периоде благодаря точному броску Гальченюка. Однако вскоре «леопарды» снова вышли вперёд благодаря голу Кузнецова, а затем Попов оформил дубль и закрепил лидерство.

В начале третьего периода хабаровские хоккеисты смог сократить разрыв: первый гол был на счету Барулина, ассистировал ему Гальченюк. Однако команда не смогла удержать игру под контролем — хозяева льда дважды забили усилиями Биттена с разницей в семь минут, установив окончательный счёт 5:2.

Следующий матч «тигры» проведут на домашнем льду, где сразятся с «Ак Барс» и попытаются реабилитироваться за предыдущие два поражения. При этом 2025 год для команды начался волевой победой над челябинским «Трактором», который «Амур» впечатляюще обыграл в овертайме.

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