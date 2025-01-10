Мэрия Уфы перечислила самые проблемные перекрестки

В Уфе утвердили комплексную схему организации дорожного движения. Документ подписал мэр города Ратмир Мавлиев. Согласно документу, в столице Башкирии есть несколько проблемных перекрестков, требующих внимания.
Так, в списке оказались пересечения улиц:
— имени Города Галле — Рихарда Зорге;
— Маршала Жукова — Юрия Гагарина;
— Менделеева — Кувыкина;
— Затонское шоссе — имени Города Галле;
— Революционная — Цюрупы — 50-летия Октября.
На этих перекрестках чаще всего образуются заторы и пробки. Власти намерены решить проблему с оптимизацией движения и принять комплекс мер, которые позволят увеличить пропускную способность улиц.