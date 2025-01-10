Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Уфы перечислила самые проблемные перекрестки

Ратмир Мавлиев утвердил комплексную схему организации дорожного движения в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе утвердили комплексную схему организации дорожного движения. Документ подписал мэр города Ратмир Мавлиев. Согласно документу, в столице Башкирии есть несколько проблемных перекрестков, требующих внимания.

Так, в списке оказались пересечения улиц:

— имени Города Галле — Рихарда Зорге;

— Маршала Жукова — Юрия Гагарина;

— Менделеева — Кувыкина;

— Затонское шоссе — имени Города Галле;

— Революционная — Цюрупы — 50-летия Октября.

На этих перекрестках чаще всего образуются заторы и пробки. Власти намерены решить проблему с оптимизацией движения и принять комплекс мер, которые позволят увеличить пропускную способность улиц.