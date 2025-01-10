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Синоптики предупредили о резком похолодании в Беларуси из-за циклона с Атлантики

В Беларуси резко похолодает из-за циклона с Атлантики.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупредили о резком похолодании в Беларуси из-за циклона с Атлантики. Подробности сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, пишет Sputnik.by.

Согласно данным синоптиков, 10 января, в пятницу, за погодные условия в Беларуси будут отвечать атмосферные фронты, центр которых находится над Балтикой. Ожидается облачная погода. На большей части территории пройдет осадки в виде дождя и мокрого снега.

Кроме того, в ночные и утренние часы возможен слабый туман, на некоторых участках дорог — гололедица. Ветер окажется южный и юго-западный, порывистый, по западу Беларуси возможен сильный ветер. В ночное время температура воздуха составит от −1 до +5 градусов. Днем будет от +3 до +9 градусов.

В субботу, 11 января, погоду в стране продолжат и далее формировать атмосферные фронты. Синоптики отметили, что в Беларусь начнут поступать прохладные воздушные массы из северной Атлантики. Прогнозируется снег, в том числе мокрый. Температура воздуха окажется в пределах от −4 до +2 градусов.

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