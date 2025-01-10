Синоптики предупредили о резком похолодании в Беларуси из-за циклона с Атлантики

Кроме того, в ночные и утренние часы возможен слабый туман, на некоторых участках дорог — гололедица. Ветер окажется южный и юго-западный, порывистый, по западу Беларуси возможен сильный ветер. В ночное время температура воздуха составит от −1 до +5 градусов. Днем будет от +3 до +9 градусов.