Синоптики предупредили о резком похолодании в Беларуси из-за циклона с Атлантики. Подробности сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, пишет Sputnik.by.
Согласно данным синоптиков, 10 января, в пятницу, за погодные условия в Беларуси будут отвечать атмосферные фронты, центр которых находится над Балтикой. Ожидается облачная погода. На большей части территории пройдет осадки в виде дождя и мокрого снега.
Кроме того, в ночные и утренние часы возможен слабый туман, на некоторых участках дорог — гололедица. Ветер окажется южный и юго-западный, порывистый, по западу Беларуси возможен сильный ветер. В ночное время температура воздуха составит от −1 до +5 градусов. Днем будет от +3 до +9 градусов.
В субботу, 11 января, погоду в стране продолжат и далее формировать атмосферные фронты. Синоптики отметили, что в Беларусь начнут поступать прохладные воздушные массы из северной Атлантики. Прогнозируется снег, в том числе мокрый. Температура воздуха окажется в пределах от −4 до +2 градусов.
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