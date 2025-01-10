Владивосток отменил ограничения на парковку для многодетных семей

Мэрия столицы Приморья сняла ограничения на бесплатную парковку для многодетных семей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале «Администрация Владивостока».
Ранее для членов многодетных семей на получение разрешения на бесплатную парковку в зоне платной стоянки для двух машин в краевом центре действовали ограничения по мощности автомобиля — до 150 лошадиных сил. Теперь это условие отменено, и многодетные семьи могут пользоваться льготой независимо от характеристик транспортных средств.
Городское управление дорог напоминает, что бесплатная парковка для льготных категорий доступна только при наличии специального разрешения. Его можно оформить несколькими способами: лично или почтой через администрацию города по адресу Океанский проспект, 15/3, в многофункциональных центрах по принципу «одного окна» или через региональный портал Госуслуг.
Таким образом, многодетным семьям стало проще воспользоваться бесплатной парковкой в пределах зоны платных стоянок Владивостока.