Владивосток отменил ограничения на парковку для многодетных семей

Ранее для членов многодетных семей на получение разрешения на бесплатную парковку в зоне платной стоянки для двух машин в краевом центре действовали ограничения по мощности автомобиля — до 150 лошадиных сил. Теперь это условие отменено, и многодетные семьи могут пользоваться льготой независимо от характеристик транспортных средств.