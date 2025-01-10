Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

4919 влюбленных пар поженилось в 2024 году во Владивостоке

Кроме того, за этот же период времени на свет появились почти 5,8 тысячи малышей.

Источник: Комсомольская правда

Прошедший год стал знаменательным не только для России в целом, но и для Владивостока в частности, ведь он был провозглашен Годом семьи. За 12 месяцев в дальневосточной столице узами брака скрепили отношения почти пять тысяч влюбленных пар, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Также родились почти шесть тысяч малышей. Напомним, что самыми популярными именами в 2024 году были Александр (247 мальчиков), Артем, Михаил, Тимофей, Мирон. А вот у девочек это София, Ева, Варвара и Анна.

Среди самых редких имен — Август, Арсентий, Властислав, Добрыня, Елизар, Зарнигор, Панкрат, Прохор, Астра, Венера, Герда, Евдокия, Златослава, Клавдия, Нинель и Океана.

Ранее «КП» писала, что за первые пять дней 2025 года на свет появились 94 девочки и 85 мальчиков.