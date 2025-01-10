4919 влюбленных пар поженилось в 2024 году во Владивостоке

Прошедший год стал знаменательным не только для России в целом, но и для Владивостока в частности, ведь он был провозглашен Годом семьи. За 12 месяцев в дальневосточной столице узами брака скрепили отношения почти пять тысяч влюбленных пар, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Также родились почти шесть тысяч малышей. Напомним, что самыми популярными именами в 2024 году были Александр (247 мальчиков), Артем, Михаил, Тимофей, Мирон. А вот у девочек это София, Ева, Варвара и Анна.
Среди самых редких имен — Август, Арсентий, Властислав, Добрыня, Елизар, Зарнигор, Панкрат, Прохор, Астра, Венера, Герда, Евдокия, Златослава, Клавдия, Нинель и Океана.
Ранее «КП» писала, что за первые пять дней 2025 года на свет появились 94 девочки и 85 мальчиков.