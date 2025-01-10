4919 влюбленных пар поженилось в 2024 году во Владивостоке

Прошедший год стал знаменательным не только для России в целом, но и для Владивостока в частности, ведь он был провозглашен Годом семьи. За 12 месяцев в дальневосточной столице узами брака скрепили отношения почти пять тысяч влюбленных пар, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».