Сколько стоит свадьба в Хабаровске: мнение горожан

Свадьба — одно из самых важных событий в жизни каждого человека. Это день, когда две души соединяются в едином порыве любви и счастья. Но за этим волшебным моментом стоят месяцы подготовки, сотни решений и, конечно же, финансовые затраты. Сколько же стоит организовать свадьбу? Мы решили узнать мнение жителей нашего города, и вот что они рассказали.
Но сначала приведем данные статистики. По данным опроса, который провел Почта Банк, самой распространенной суммой, потраченной на торжество, заканчивается на отметке в 500 тысяч рублей. При этом 20% опрашиваемых потратили бы до 100 тысяч рублей, а 4% согласны вложить более двух миллионов рублей.
При этом очень дорогие праздники вовсю уходят в прошлое, так как по статистике молодожены предпочитают отправиться в незабываемый отпуск, нежели устраивать масштабное гуляние. Только 13% опрошенных предпочли вовсе никуда не ехать.
А как дела обстоят в Хабаровске? Самая популярная сумма, по словам Богдана Маршакова, ведущего, составляет от 200 до 400 тысяч рублей. Торжества дороже или дешевле проводят, но не так часто.
— Наша свадьба, если не считать покупку колец и одежды, обошлась нам в 300 тысяч рублей. Было всего 25 гостей, ведущий, конкурсы и фейерверк. Я считаю, что наше торжество прошло достаточно недорого с учетом того, что все было очень красиво, — делится Анастасия, хабаровчанка.
При этом не все горожане согласны устраивать праздник. Некоторые предпочитают устроить обычный ужин и пригласить только самых близких.
— Мы решили, что проводить торжество в наше время уже неинтересно. Поэтому забронировали столик в ресторане, поужинали с нашими родителями. Обошлось это все в 50 тысяч рублей. А потом вместе с супругой поехали в Таиланд на две недели, — рассказывает Руслан, житель Хабаровска.
Но остаются те, кто считает, что свадьба должна пройти с большим размахом!
— Наш праздник обошелся в один миллион рублей. Некоторые друзья выразили свое непонимание, но я считаю, что это мой день, поэтому я буду тратить столько, сколько захочу. Все было очень красиво, интересно и длилось три дня. Остались довольны и гости, и мы с мужем. Мы живем только один раз, так почему же надо экономить, — делится Василиса, жительница краевой столицы.
Еще одна сфера разногласий касается одежды. По данным статистики, 57% опрошенных приобретут свадебное платье, при этом 30% возьмут в аренду. Хабаровчане тоже делятся на группы, не понимая сторонников второго мнения.
— Мне костюм мы решили приобрести, мало ли, пригодится еще. А супруга взяла платье в аренду для фотосессии, обошлось в шесть тысяч рублей на целый день. Зачем покупать, если оно больше не пригодится? — сетует Руслан.
Другая сторона делится еще на несколько групп. Кто-то считает, что выходить замуж в платье, которое уже надевали — к несчастью в браке. Или вовсе хотят такой наряд, который произведет фурор!
— Мое платье обошлось мне в 55 тысяч рублей. Его до меня даже никто не мерил в магазине, я пришла в тот день, когда его только привезли в салон. Я хотела выглядеть как принцесса, поэтому аренду одежды даже не рассматривала. И что, что оно мне больше не пригодится? Это важный для меня день, и я хотела, чтобы все было идеально, — высказывает свое мнение Анастасия.
Каждая пара выбирает свой путь организации свадьбы, исходя из своих финансовых возможностей, предпочтений и представлений о том, каким должно быть это важное событие. Одни стремятся сделать этот день максимально запоминающимся, вкладывая значительные средства, другие выбирают скромный семейный ужин и романтическое путешествие. Запомните, что самое главное — это то, чтобы ваше торжество нравилось именно вам! И неважно, сколько оно будет стоить.