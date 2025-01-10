Сколько стоит свадьба в Хабаровске: мнение горожан

— Мое платье обошлось мне в 55 тысяч рублей. Его до меня даже никто не мерил в магазине, я пришла в тот день, когда его только привезли в салон. Я хотела выглядеть как принцесса, поэтому аренду одежды даже не рассматривала. И что, что оно мне больше не пригодится? Это важный для меня день, и я хотела, чтобы все было идеально, — высказывает свое мнение Анастасия.