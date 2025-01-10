Движение транспорта ограничат по улице Рабочего Штаба в Иркутске с 16 января

В Иркутске в очередной раз ограничат движение по улице Рабочего Штаба. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, новые правила проезда участка начнут действовать с восьми утра 16 января.
— До 20:00 30 июня будет прекращено движение транспорта по улице Рабочего Штаба на участке от дома № 46 до дома № 26, — пояснили в администрации.
На этом отрезке дороги будут идти работы по восстановлению напорных трубопроводов от канализационно-насосной станции 20а до очистных правого берега.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что аэропорт Братск обслужил более 6,5 тысячи пассажиров за новогодние праздники. Самым популярным направлением у жителей северной столицы Иркутской области стал Новосибирск.