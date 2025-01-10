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Движение транспорта ограничат по улице Рабочего Штаба в Иркутске с 16 января

Будет прекращено движение на участке от дома № 46 до дома № 26.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске в очередной раз ограничат движение по улице Рабочего Штаба. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, новые правила проезда участка начнут действовать с восьми утра 16 января.

— До 20:00 30 июня будет прекращено движение транспорта по улице Рабочего Штаба на участке от дома № 46 до дома № 26, — пояснили в администрации.

На этом отрезке дороги будут идти работы по восстановлению напорных трубопроводов от канализационно-насосной станции 20а до очистных правого берега.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что аэропорт Братск обслужил более 6,5 тысячи пассажиров за новогодние праздники. Самым популярным направлением у жителей северной столицы Иркутской области стал Новосибирск.