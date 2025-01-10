Автобусы 9 маршрутов отстали от графика из-за нескольких ДТП в Перми

Автобусы девяти маршрутов отстали от графика из-за сразу нескольких ДТП в Перми, сообщает телеграм-канал пермского департамента транспорта.
Речь идёт о дорожных авариях, которые случились на шоссе Космонавтов утром 10 января. Как сообщили в пермских телеграм-каналах очевидцы, одна из череды аварий случилась в районе Гознака. На кадрах было видно несколько разбитых легковых автомобилей, а также авто экстренных служб. Как оказалось, ДТП вызвали затруднения в движении, которые повлияли не только на личный, но и на общественный транспорт.
В 8:17 часов утра департамент транспорта Перми сообщил, что из-за аварий автобусы девяти маршрутов начали выбиваться из графика.
«№ 3, 11, 19, 30, 36, 55, 56, 59 и 72 затруднено движение по шоссе Космонавтов из-за нескольких ДТП на участке», — сообщил городской дептранс.
В ведомстве уточнили, что из-за аварий отставание автобусов может составлять порядка 15−20 минут. Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, к 9:30 часам утра в районе Гознака движение было окрашено жёлтым цветом.