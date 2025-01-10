Автобусы 9 маршрутов отстали от графика из-за нескольких ДТП в Перми

Речь идёт о дорожных авариях, которые случились на шоссе Космонавтов утром 10 января. Как сообщили в пермских телеграм-каналах очевидцы, одна из череды аварий случилась в районе Гознака. На кадрах было видно несколько разбитых легковых автомобилей, а также авто экстренных служб. Как оказалось, ДТП вызвали затруднения в движении, которые повлияли не только на личный, но и на общественный транспорт.